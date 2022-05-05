Осталось подождать легионеров

В лагерь национальной команды в Словению прибыли представители киевского "Динамо". Также вместе с ними приехал и Артем Довбик, в последнее время тренировавшийся с киевлянами.

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Среди прибывших Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Артем Беседин.



Игроки Динамо прибыли в национальную команду / Фото УАФ

Ранее к команде присоединились игроки Шахтера и Дмитрий Резник (Ворскла), Сергей Булеца (Заря), Александр Пихаленок и Алексей Гуцуляк (оба – Днепр-1).



Также вместе с киевлянами прибыл и Довбик / Фото УАФ

Несколько позже в команду прибудут украинские легионеры, выступающие за границей.



Впоследствии к команде присоединятся легионеры / Фото УАФ

Киевляне приехали несколько позже, поскольку 4 мая Динамо сыграло благотворительный матч против швейцарского Базеля. Украинский клуб победил со счётом 2:3.

Сборная Украины начала подготовку к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 и поединков Лиги наций УЕФА 2 мая в тренировочном центре Ассоциации футбола Словении недалеко от Любляны.

Кстати говоря. Матч сборной Украины против Шотландии в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 состоится 1 июня. Начало поединка – в 21:45.

Победитель этого поединка сыграет против сборной Уэльса.

Далее "сине-желтых" ждут три встречи в рамках Лиги наций-2022/2023 против сборных Ирландии (8 июня в гостях и 14 июня в Польше) и Армении (11 июня в Польше).

Перед матчем против Шотландии подопечные Александра Петракова проведут пять подготовительных спаррингов. И это без учета встречи против Боруссии Менхенгладбах, которая состоится 11 мая.

Тренировочный сбор в Словении продлится около месяца.



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