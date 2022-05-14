Маркевич: Я же не могу себя назначить

С 2016 года известный наставник не руководил ни одной командой. Бывший тренер Днепра работал организатором сборной Украины и советником во львовском Руси.

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Маркевич заявлял, что хочет вернуться к тренерской работе. Специалист заверил, что еще достаточно сил и вдохновения, чтобы принять новый вызов в карьере.

Мирон Маркевич выразил свою готовность возглавить "горняков".

Я ведь не могу себя назначить. Но почему бы и нет,

– ответил тренер.

Интересно, что раньше Маркевич-старший критиковал работу нынешнего наставника Шахтера Роберто Де Дзерби. Львовский тренер не понимал футбола, который итальянец хотел привить "горнякам". Украинец не увидел сдвигов в игре дончан под руководством специалиста из Италии.

Де Дзерби близок к тому, чтобы покинуть украинский гранд. Война в Украине досрочно закончила нынешний сезон, а судьба следующего пока неизвестна. Поэтому итальянец может покинуть Шахтер и вернуться в родную страну. Роберто даже попрощался с командой после последнего благотворительного матча. Он не исключил, что этот поединок мог быть для него последним во главе "горняков".

К слову. Мирон Маркевич стал одним из тех, кто обратился за помощью для Украины в войне против России к топовым "коллегам по цеху".

Успешная тренерская карьера Маркевича