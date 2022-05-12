Молодые сборники принесли результат
Первым соперником "сине-желтых" стала Боруссия Менхенгладбах. Поединок проходил на "Боруссия Парк". Многие украинцы пришли на трибуны, чтобы обеспечить ребятам отличную поддержку. На протяжении всего матча казалось, что сборная играет не в Германии, а в Украине, пишет 24 канал.
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В поединке свои первые голы за национальную команду забили два дебютанта – Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.
Главный тренер Украины Александр Петраков не прогадал с составом. Уже на 10 минуте встречи Мудрик заработал на мяч. Михаил получил классное заброс, на скорости опередил опекуна и легко сменил нули на табло.
Видео гола Мудрика
Пихаленок появился на футбольном поле уже во втором тайме. В конце поединка удар Александра после ошибки защиты Боруссии вывел Украину вперед.
Пихаленок забил за сборную: смотрите видео
Сборная Украины уже в первом матче 2022 праздновала важную победу, которая дает надежду на положительный результат во встрече против Шотландии.
Подготовка сборной Украины: главное
Ребята впервые собрались за долгое время в расположении национальной команды. Уже 1 июня Украина сыграет в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. В случае положительного результата, сборная проведет матч против Уэльса (5 июня). Именно с этой командой подопечные Петракова будут сражаться за путевку на Мундиаль.
Подготовка главной команды страны продлится около месяца. Однако украинские футболисты, выступающие в зарубежных чемпионатах, присоединятся к "сине-желтым" только после 15 мая. Все легионеры отказались от выходных и отдыха после окончания сезона, чтобы поскорее прибыть в возмутительную.
По словам президента УАФ Андрея Павелко, Украина в общей сложности сыграет четыре или пять спаррингов. Один из них уже состоялся, известно еще два следующих соперника – итальянское Эмполи и хорватский Риек (18 мая).
Напомним, что тренировочный процесс украинская команда проводит в Словении.