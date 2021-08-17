В УАФ объяснили, почему объявили заявку сборной Украины без нового тренера

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Сопредседатель комитета сборных УАФ Алексей Михайличенко рассказал о том, почему список вызванных в сборную Украины игроков на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 был составлен до того, как назначили нового главного тренера сборной Украины.