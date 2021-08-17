В УАФ объяснили, почему объявили заявку сборной Украины без нового тренера

17 августа 2021 , 07:46
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Источник:

УАФ

Сопредседатель комитета сборных УАФ Алексей Михайличенко рассказал о том, почему список вызванных в сборную Украины игроков на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 был составлен до того, как назначили нового главного тренера сборной Украины.

Заседание исполкома УАФ, на котором рассмотрят вопрос тренерского штаба сборной, состоится в Доме футбола во вторник, 17 августа.

К слову В сборную Украины вызвали 24 футболиста, еще 8 – в резервном списке

Согласно регламентным требованиям ФИФА, вызовы в клубы игрокам на тренировочный сбор надо отправить за две недели до начала сбора. Мы во время своего заседания составили список футболистов. Их и вызываем на ближайший сбор национальной команды Украины,
– объяснил Михайличенко.

Почему сборная Украины до сих пор без тренера?

Автор: Юрій Семенюк