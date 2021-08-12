Ребров: Я выполняю свой контракт

В СМИ называли Реброва главным претендентом на тренерское кресло сборной Украины. Но украинец только летом подписал контракт с Аль-Айном и, похоже, клуб не хочет разрывать соглашение с Ребровым.

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Ребров заявил, что не может возглавить сборную Украины, ведь связан контрактом с Аль-Айном. Вместе с тем, специалист не отказался бы от тренерского кресла в сборной.

Был бы, безусловно, рад, если бы взял на себя задачу тренировать сборную своей страны. Но я сейчас здесь, я выполняю свой контракт. Если клуб решит, что я должен уйти, несомненно, я приму работу главного тренера сборной Украины,

– сказал Ребров.

По данным портала Transfermarkt, контракт 47-летнего Реброва и Аль-Айна действует до 30 июня 2025 года.

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