Заседание исполкома УАФ, на котором рассмотрят вопрос тренерского штаба сборной, состоится в Доме футбола во вторник, 17 августа.
К слову В сборную Украины вызвали 24 футболиста, еще 8 – в резервном списке
Согласно регламентным требованиям ФИФА, вызовы в клубы игрокам на тренировочный сбор надо отправить за две недели до начала сбора. Мы во время своего заседания составили список футболистов. Их и вызываем на ближайший сбор национальной команды Украины,
– объяснил Михайличенко.
Почему сборная Украины до сих пор без тренера?
- 1 августа стало известно, что Андрей Шевченко покидает национальную команду. Вместе с ним сборную покинули его помощники. Однако один из них может остаться в расположении "сине-желтых".
- Главными претендентами на руль Украины были Сергей Ребров и Мирон Маркевич. Первый имеет действующий контракт с клубом ОАЭ Аль-Айном. Только досрочное расторжение соглашения помогло бы специалисту возглавить сборную. Маркевич же сообщил, что с ним официально никто не контактировал.
- Переговоры Реброва с клубом затянулись и соответственно назначение главного тренера тоже.
- Впоследствии появилась кандидатура Александра Петракова, которая становится наиболее реальной из всех.
- Также сообщалось, что свои услуги сборной Украины предлагали Паулу Фонсека, Джанни Де Бьязи и Юрген Клинсман. Однако в УАФ категорически отказываются, чтобы национальную команду возглавил иностранец.