Заседание исполкома УАФ, на котором рассмотрят вопрос тренерского штаба сборной, состоится в Доме футбола во вторник, 17 августа.

К слову В сборную Украины вызвали 24 футболиста, еще 8 – в резервном списке

Согласно регламентным требованиям ФИФА, вызовы в клубы игрокам на тренировочный сбор надо отправить за две недели до начала сбора. Мы во время своего заседания составили список футболистов. Их и вызываем на ближайший сбор национальной команды Украины,

– объяснил Михайличенко.

Почему сборная Украины до сих пор без тренера?