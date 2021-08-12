Маркевича не будет в сборной

В СМИ появилась информация, что Украинская ассоциация футбола может вернуться к кандидатуре Маркевича. Причина в том, что тренер Аль-Айна Сергей Ребров не может возглавить сборную.

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70-летний Маркевич опроверг информацию, что он может возглавить сборную Украины после Андрея Шевченко.

У меня не было никаких предложений возглавить национальную команду. Вообще. Это говорили болельщики, журналисты, а официальных предложений у меня не было,

– сказал Маркевич.

Бывший наставник сборной Украины заявил, что с ним никто не контактировал по поводу работы в национальной команде.

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Андрей Шевченко 1 августа неожиданно объявил, что покидает команду после 5 лет работы в сборной. По словам Шевченко, у него закончился контракт.

УАФ должна была объявить нового тренера еще 9 августа. Решение перенесли на 12 августа, но с новым тренером не определились.

Причина в том, что у Сергея Реброва возникли проблемы с расторжением контракта с Аль-Айном. Тренера сборной вроде бы объявят 17 августа.

Сборная Украины уже 1 сентября сыграет против Казахстана в отборе на чемпионат мира-2022. 4 сентября команду ждет поединок с Францией.