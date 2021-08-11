Сборную возглавит украинец
Украинской ассоциации футбола предлагали услуги немца Юргена Клинсмана и итальянца Джанни Де Бьязи. Но в УАФ отказали иностранным специалистам.
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Представители Клинсмана и Де Бьязи выходили на УАФ и предлагали рассмотреть их на пост тренера сборной. Им сразу же отказывали, даже не вступая в переговорный процесс. У национальной команды однозначно будет отечественный специалист,
– написал Бурбас в твитере.
- Клинсман и Де Бьязи легендарные в прошлом футболисты.
- Как тренер более успешный Клинсман, выигравший с Германией "бронзу" чемпионата мира 2006 года. Также Клинсман возглавлял Баварию, Герту и сборную США.
- Что касается Де Бьязи, то итальянец возглавлял ряд клубов. Среди самых известных СПАЛ, Модена, Торино, Удинезе, Леванте, Алавес. Также работал тренером сборной Албании.
Сборная Украины меняет тренера
Сборную Украины в течение последних 5 лет возглавлял Андрей Шевченко. 1 августа Шевченко неожиданно объявил, что покидает команду. По словам Шевченко, у него закончился контракт.
УАФ должна была объявить нового тренера еще 9 августа. Однако представление преемника Шевченко перенесли. Главным претендентом на тренерское кресло является Сергей Ребров.
По информации СМИ, у Реброва возникли проблемы с расторжением контракта с катарским Аль-Айном.