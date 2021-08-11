Сборную возглавит украинец

Украинской ассоциации футбола предлагали услуги немца Юргена Клинсмана и итальянца Джанни Де Бьязи. Но в УАФ отказали иностранным специалистам.

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Представители Клинсмана и Де Бьязи выходили на УАФ и предлагали рассмотреть их на пост тренера сборной. Им сразу же отказывали, даже не вступая в переговорный процесс. У национальной команды однозначно будет отечественный специалист,

– написал Бурбас в твитере.

Клинсман и Де Бьязи легендарные в прошлом футболисты.

Как тренер более успешный Клинсман, выигравший с Германией "бронзу" чемпионата мира 2006 года. Также Клинсман возглавлял Баварию, Герту и сборную США.

Что касается Де Бьязи, то итальянец возглавлял ряд клубов. Среди самых известных СПАЛ, Модена, Торино, Удинезе, Леванте, Алавес. Также работал тренером сборной Албании.

Сборная Украины меняет тренера

Сборную Украины в течение последних 5 лет возглавлял Андрей Шевченко. 1 августа Шевченко неожиданно объявил, что покидает команду. По словам Шевченко, у него закончился контракт.

УАФ должна была объявить нового тренера еще 9 августа. Однако представление преемника Шевченко перенесли. Главным претендентом на тренерское кресло является Сергей Ребров.

По информации СМИ, у Реброва возникли проблемы с расторжением контракта с катарским Аль-Айном.