Но не все ушли с Шевченко
УАФ имеет сразу несколько претендентов на пост главного тренера национальной команды. Вариант с Сергеем Ребровым становится все менее реальным. 17 августа на исполкоме УАФ должна определиться с преемником Андрея Шевченко и его ассистентами.
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Среди них может присутствовать и помощник Шевченко, который помогал ему в украинской сборной. Пока неизвестно, кто именно будет продолжать работать в штабе "сине-желтых". Отметим, что УАФ должна была объявить нового тренера еще 9 августа. Сначала решение перенесли на 12 августа, а затем – на 17-е.
Кто входил в штаб Шевченко
- Мауро Тасотти
- Андреа Мальдера
- Андреа Адзалин
- Александр Шовковский
- Луиджи Ночентини
- Педро Луис Харо
Ранее сообщалось, что Мальдера и Шовковский покинули национальную дружину вместе с Шевченко.
Сборная Украины осталась без тренера
- Первый день августа шокировал известием всех поклонников футбола – Андрей Шевченко покидает сборную Украины после 5 лет работы в команде. Он сообщил об окончании контракта с Украинской ассоциацией футбола.
- Сразу несколько кандидатов претендовали на тренерское кресло в сборной – Александр Петраков, Мирон Маркевич и Сергей Ребров. Последнего больше всего сватают в Украину, но у наставника есть действующий контракт с клубом Аль-Айн, который действует до конца июня 2025 года. Поэтому все больше реальным становится то, что Петраков все же будет руководить "сине-желтыми".
- Также сообщалось, что свои услуги сборной Украины предлагали Паулу Фонсека, Джанни Де Бьязи и Юрген Клинсман. Однако в УАФ категорически отказываются, чтобы национальную команду возглавил иностранец.