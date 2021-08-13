Но не все ушли с Шевченко

УАФ имеет сразу несколько претендентов на пост главного тренера национальной команды. Вариант с Сергеем Ребровым становится все менее реальным. 17 августа на исполкоме УАФ должна определиться с преемником Андрея Шевченко и его ассистентами.

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Среди них может присутствовать и помощник Шевченко, который помогал ему в украинской сборной. Пока неизвестно, кто именно будет продолжать работать в штабе "сине-желтых". Отметим, что УАФ должна была объявить нового тренера еще 9 августа. Сначала решение перенесли на 12 августа, а затем – на 17-е.

Кто входил в штаб Шевченко

Мауро Тасотти

Андреа Мальдера

Андреа Адзалин

Александр Шовковский

Луиджи Ночентини

Педро Луис Харо

Ранее сообщалось, что Мальдера и Шовковский покинули национальную дружину вместе с Шевченко.

Сборная Украины осталась без тренера