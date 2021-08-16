Кто составлял список игроков для сборной Украины

Список игроков, которые должны прибыть в расположение сборной Украины – дело тренерского штаба. Но после того, как 1 августа у Андрея Шевченко и его тренерского штаба закончился контракт с Украинской ассоциацией футбола, сборная Украины осталась без наставника.

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Однако такие проблемы не волнуют ФИФА. В соответствии с регламентными требованиями ФИФА, за две недели до начала сбора национальных команд, их клубы должны получить официальные вызовы. Учитывая, что сбор национальной команды Украины начнется 29 августа в Киеве, еще 15 августа клубы должны были получить эти вызовы.

Поэтому списком игроков, которые будут представлять сборную Украины, занимался не тренерский штаб, который пока не смогли сформировать, а комитет национальных сборных УАФ. Еще до недавнего времени его возглавлял Мирон Маркевич. Его же называли едва ли не главным кандидатом на пост главного тренера сборной после того, как ушел Шевченко. Но в то же время Маркевич с определенным скандалом покинул УАФ. Поэтому вместо него комитет возглавили сразу два человека – теперь там будут сопредседательствовать Олег Блохин и Алексей Михайличенко.

Кого вызвали в сборную Украины

В УАФ обнародовали расширенный список игроков. 24 футболиста – в основном списке. Еще восемь – в резервном.

Стоит отметить, что 10 футболистов из основного списка представляют киевское Динамо, еще пять – донецкий Шахтер. Единственный футболист из УПЛ, который не из этих клубов – нападающий Артем Довбик из Днепра-1.

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Шахтер), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – Ференцварош, Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (Днепр-1).

Резервный список: Евгений Макаренко (Фехервар, Венгрия), Виктор Коваленко (Специя, Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все – Шахтер), Тарас Качараба (Славия Прага, Чехия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Владислав Кочергин (Заря Луганск).

Матчи сборной Украины в сентябре

Сборная Украины в сентябре проведет три матча. Два из них – в отборе на чемпионат мира. Первая игра состоится 1 сентября против Казахстана в Нур-Султане. На эту игру не пустили украинских болельщиков. Вторая игра – против Франции в Киеве 4 сентября.

Уже после этого 8 сентября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Чехии на выезде – в Пльзене.

Когда у сборной будет тренер

Заседание Исполкома УАФ, на котором будет рассмотрен вопрос тренерского штаба национальной сборной, состоится в Доме футбола 17 августа. До этого его постоянно переносили.