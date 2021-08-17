Засідання виконкому УАФ, на якому розглянуть питання тренерського штабу збірної, відбудеться в Будинку футболу у вівторок, 17 серпня.
До слова До збірної України викликали 24 футболістів, ще 8 – в резервному списку
Відповідно до регламентних вимог ФІФА, виклики в клуби гравцям на тренувальний збір треба відправити за два тижні до початку збору. Ми під час свого засідання склали список футболістів. Їх і викликаємо на найближчий збір національної команди України,
– пояснив Михайличенко.
Чому збірна України досі без тренера?
- 1 серпня стало відомо, що Андрій Шевченко покидає національну команду. Разом із ним збірну покинули його помічники. Однак один із них може залишитись у розташуванні "синьо-жовтих".
- Головними претендентами на кермо України були Сергій Ребров та Мирон Маркевич. Перший має чинний контракт із клубом ОАЕ Аль-Айном. Лише дострокове розірвання угоди допомогло б спеціалісту очолити збірну. Маркевич ж повідомив, що із ним офіційно ніхто не контактував.
- Переговори Реброва з клубом затягнулися і відповідно призначення головного тренера теж.
- Згодом з'явилась кандидатура Олександра Петракова, яка стає найбільш реальною серед усіх.
- Також повідомлялося, що свої послуги збірній України пропонували Паулу Фонсека, Джанні Де Б'язі та Юрген Клінсман. Однак в УАФ категорично відмовляються, щоб національну команду очолив іноземець.