Засідання виконкому УАФ, на якому розглянуть питання тренерського штабу збірної, відбудеться в Будинку футболу у вівторок, 17 серпня.

До слова До збірної України викликали 24 футболістів, ще 8 – в резервному списку

Відповідно до регламентних вимог ФІФА, виклики в клуби гравцям на тренувальний збір треба відправити за два тижні до початку збору. Ми під час свого засідання склали список футболістів. Їх і викликаємо на найближчий збір національної команди України,

– пояснив Михайличенко.

Чому збірна України досі без тренера?