У Миколенко был личный разговор с тренером Эвертона перед возможным дебютом

Виталий Миколенко понемногу адаптируется к новой команде и чемпионату. Украинский футболист провел первые полноценные тренировки в Эвертоне.

Адаптация проходит прекрасно

Перед тренировкой украинец имел личный разговор с главным тренером Эвертона Рафаэлем Бенитесом. Виталий Миколенко выглядел сконцентрированным и в хорошем настроении.

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Испанский наставник долго что-то объяснял защитнику сборной Украины. Экс-динамовец проводит свои первые полноценные тренировки после перехода к "ирискам".

Видео с тренировки Эвертона

Что известно о переходе Миколенко

Миколенко может впервые одеть футболку Эвертона в официальном матче против Халл Сити в Кубке Англии. Поединок состоится 8 января в 19:30.