У Миколенко был личный разговор с тренером Эвертона перед возможным дебютом
8 января 2022 , 10:02Читати новину українською
Источник:ютуб-канал Эвертона
Виталий Миколенко понемногу адаптируется к новой команде и чемпионату. Украинский футболист провел первые полноценные тренировки в Эвертоне.
Адаптация проходит прекрасно
Перед тренировкой украинец имел личный разговор с главным тренером Эвертона Рафаэлем Бенитесом. Виталий Миколенко выглядел сконцентрированным и в хорошем настроении.
К теме Миколенко – будущее Эвертона, – наставник "ирисок" доволен новыми трансферами
Испанский наставник долго что-то объяснял защитнику сборной Украины. Экс-динамовец проводит свои первые полноценные тренировки после перехода к "ирискам".
Видео с тренировки Эвертона
Что известно о переходе Миколенко
- В первый день нового 2022 года Эвертон объявил о трансфере Миколенко. Виталий подписал соглашение до конца июня 2026-го.
- За переход защитника Динамо выручило более 20 миллионов евро.
- Футболист был представлен фанатам накануне игры против Брайтона, в котором "ириски" проиграли со счетом 2:3.
- Украинец не смог дебютировать в этом матче за Эвертон из-за правил АПЛ.