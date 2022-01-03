Эвертон – Брайтон 2:3

Голы: Гордон, 53, 76 – Алистер, 3, 71, Берн, 21

К слову Виталий Миколенко официально перешел в Эвертон

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко был представлен перед игрой домашним трибунам, но не принял участия в этой игре из-за правила АПЛ.

Уже на 3-й минуте Мак Аллистер вывел гостей вперед, а на 21-й Берн удвоил преимущество команды.

В начале второго тайма Гордон помог "ирискам" отыграть один мяч, но вскоре Мак Аллистер дублем вновь вернул команде Поттера преимущество в два мяча.

А на 76-й минуте Гордон оформив дубль, вновь вернул ливерпульскую команду в игру.

Эвертон с 19 очками остался на 15-м месте в таблице АПЛ. Брайтон (27 баллов) поднялся на восьмую строчку.

8 января "ириски" сыграют с Халл Сити в 1/32 финала Кубка Англии. Вероятно, именно в этом матче Миколенко получит шанс дебютировать за "мерсисайдцев".

Эвертон может уволить тренера

Как сообщает британское издание The Sun, главный тренер ливерпульского клуба Рафаэль Бенитес после этого поражения оказался на грани отставки. Все дело в том, что Эвертон попал в черную полосу с октября: команда одержала лишь одну победу в 12 матчах, потерпев 8 поражений.