Адаптація минає чудово
Перед тренуванням українець мав особисту розмову з головним тренером Евертона Рафаелем Бенітесом. Віталій Миколенко виглядав сконцентрованим та у гарному настрої.
До теми Миколенко – майбутнє Евертона, – наставник "ірисок" задоволений новими трансферами
Іспанський наставник довго щось пояснював захиснику збірної України. Ексдинамівець проводить свої перші повноцінні тренування після переходу до "ірисок".
Відео з тренування Евертона
Що відомо про перехід Миколенка
- У перший день нового 2022 року Евертон оголосив про трансфер Миколенка. Віталій підписав угоду до кінця червня 2026-го.
- За перехід захисника Динамо виручило понад 20 мільйонів євро.
- Футболіст був представлений фанатам напередодні гри проти Брайтона, у якому "іриски" програли з рахунком 2:3.
- Українець не зміг дебютувати у цьому матчі за Евертон через правила АПЛ.