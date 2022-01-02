Первая встреча с фанатами

Украинский защитник не смог сыграть против Брайтона. Он вышел перед матчем, чтобы поздороваться с болельщиками новой команды.

Достойно внимания Футбольный "козырь" Миколенко, который привлек Эвертон

Украинский футболист вышел к фанам Гудисон Парк в футболке Эвертона, а на шее у него был клубный шарф. Миколенко тепло встретили болельщики.

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Миколенко перешел в Эвертон

  • Миколенко перешел в Эвертон 1 января. Он подписал контракт с "ирисками" до июня 2026 года.
  • Он стал первым новичком команды в новом 2022 году.
  • Динамо заработало на трансфере Миколенко более 20 миллионов евро.
  • Игрок сборной Украины будет выступать под 19-м номером.