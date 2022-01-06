Бенитес: Они будут еще прогрессировать

В январе Эвертон усилили двое защитников. К команде присоединились Виталий Миколенко и Натан Петтерсон.

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"Нам нужен баланс между защитой и атакой. Очень важно, чтобы игроки обороны могли поддерживать атаку. Мы взяли двух энергичных молодых защитников, мне это необходимо. Надеюсь, они добавят нам свежести и увеличат конкуренцию. У Виталия и Натана есть те характеристики, которые нам нужны", – подчеркнул наставник.

Наставник команды возлагает большие надежды на новеньких игроков.

Это игроки не только сегодня, но и на будущее. Они будут еще прогрессировать. Не хочу сейчас оказывать на них давление, они еще должны изучить АПЛ. Но Миколенко и Петтерсон – это будущее клуба. Это точно,

– убежден Бенитес.

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