Бенитес: Они будут еще прогрессировать
В январе Эвертон усилили двое защитников. К команде присоединились Виталий Миколенко и Натан Петтерсон.
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"Нам нужен баланс между защитой и атакой. Очень важно, чтобы игроки обороны могли поддерживать атаку. Мы взяли двух энергичных молодых защитников, мне это необходимо. Надеюсь, они добавят нам свежести и увеличат конкуренцию. У Виталия и Натана есть те характеристики, которые нам нужны", – подчеркнул наставник.
Наставник команды возлагает большие надежды на новеньких игроков.
Это игроки не только сегодня, но и на будущее. Они будут еще прогрессировать. Не хочу сейчас оказывать на них давление, они еще должны изучить АПЛ. Но Миколенко и Петтерсон – это будущее клуба. Это точно,
– убежден Бенитес.
Миколенко перешел в Эвертон
- 1 января Эвертон объявил о трансфере Виталия Миколенко из Динамо. Украинец подписал контракт с новым клубом до 2026 года.
- Виталий стал только 8-м украинцем в истории АПЛ. В команде он будет играть под 19-м номером.
- "Ириски" заплатили за трансфер 23,50 миллиона евро.