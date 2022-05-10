"Ты здесь играешь, а твоя страна плачет": Лунин стал жертвой оскорблений от фанатов Атлетико

Матч против Атлетико стал дебютным для Андрея Лунина в футболке Реала в Ла Лиге. Болельщики "матрасников" отличились со знаком минус.

Недопустимое поведение фанатов

Матч в Ла Лиге прошел на домашнем стадионе Атлетико – "Ванда Метрополитано". Посмотреть на мадридское дерби, которое для Реала уже не имело ни одного турнирного значения, пришло очень много болельщиков хозяев, пленивших трибуны арены.

Интересно узнать Реал отдаст Лунина в очередную аренду: уже есть первый претендент на украинца

На предматчевой разминке команд произошел неприятный инцидент. Один из фанатов Атлетико в рупор начал орать в сторону украинского голкипера Реала Андрея Лунина. Болельщик осудил действия вратаря, играющего в Испании, пока в его родной Украине происходит геноцид украинского народа.

Ты здесь играешь, а твоя страна плачет,

– восклицал фанат Лунину.

Этот некрасивый жест со стороны ультраса "матрасников" попал в прямую трансляцию поединка.

Ультрас Атлетико обижал Лунина: смотрите видео

Пока неизвестно, вынесет ли Ла Лига какое-нибудь наказание Атлетико или болельщику за такой поступок.

Отметим, что в Мадриде Лунин вместе с Романом Зозулей встретились с украинскими беженцами и даже сыграли в футбол.

Сезон для Андрея Лунина