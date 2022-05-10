Новая аренда для украинца

Мадридский Реал рассматривает возможность очередной аренды для Андрея Лунина. Украинский вратарь "греет" скамейку запасных в составе "сливочных", поэтому может отправиться за игровой практикой в ​​другой испанский клуб Ла Лиги.

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Новой командой украинца может стать Эспаньол.

Лишь в прошедшем туре Лунин провел дебютный матч за Реал в Ла Лиге. Похоже, что игра Андрея не поразила тренерский штаб "сливочных". Атлетико, благодаря реализованному пенальти от Янника Феррейра Карраско, минимально обыграло Реал в мадридском дерби (1:0).

Подробности. Контракт Лунина с Реалом заканчивается 30 июня 2024 года.

Возможная аренда Лунина в Эспаньоле будет обсуждаться уже после окончания сезона-2021/2022. Потенциально новый клуб украинца идет только на 13 месте в турнирной таблице испанской элиты. Эспаньол имеет в своем активе 40 очков.

Реал после 35 туров уверенно лидирует в чемпионате Испании – 81 пункт. Мадридский клуб уже досрочно оформил себе чемпионство в Ла Лиге, которое Лунин отпраздновал с семьей и флагами Украины прямо на футбольном поле.

В этом сезоне Лунин может выиграть с Реалом еще один трофей. Подопечные Карло Анчелотти пробились в финал Лиги чемпионов, где 28 мая сыграют против Ливерпуля.

Карьера Лунина в Испании