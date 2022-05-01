Украинская символика на "Сантьяго Бернабеу"

Разгромная победа над Эспаньолом позволила Реалу еще за четыре тура досрочно получать звание чемпиона Ла Лиги. Украинский голкипер Андрей Лунин завоевал свой второй трофей после перехода в "Королевский клуб".

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Интересно, что украинец завоевал чемпионство, не сыграв ни одного матча в чемпионате. В общем, Лунин в сезоне лишь дважды становился в рамку ворот "сливочных". Это было в Кубке Испании. В двух матчах Андрей пропустил два гола.

Больше украинский вратарь не отнимал у Тибо Куртуа работу.

Лунин вместе с командой отпраздновал чемпионство сразу после победы над Эспаньолом. Андрей вместе с семьей сделал совместные фото с кубком. Не обошлось без украинской символики. Семья развернула два величественных флага Украины.

После досрочного чемпионства Карло Анчелотти может прибегнуть к ротациям в составе. Ведь следующие четыре поединка уже не играют большой роли в чемпионате. Это может позволить Лунину в первый раз выйти на футбольное поле в официальном матче Ла Лиги.



Лунин отпраздновал чемпионство / Фото с инстаграмма голкипера



Новоиспеченный чемпион Ла Лиги с женой / Фото из инстаграмма голкипера



Лунин с любимой / Фото из инстаграмма голкипера