Недопустимое поведение фанатов
Матч в Ла Лиге прошел на домашнем стадионе Атлетико – "Ванда Метрополитано". Посмотреть на мадридское дерби, которое для Реала уже не имело ни одного турнирного значения, пришло очень много болельщиков хозяев, пленивших трибуны арены.
Интересно узнать Реал отдаст Лунина в очередную аренду: уже есть первый претендент на украинца
На предматчевой разминке команд произошел неприятный инцидент. Один из фанатов Атлетико в рупор начал орать в сторону украинского голкипера Реала Андрея Лунина. Болельщик осудил действия вратаря, играющего в Испании, пока в его родной Украине происходит геноцид украинского народа.
Ты здесь играешь, а твоя страна плачет,
– восклицал фанат Лунину.
Этот некрасивый жест со стороны ультраса "матрасников" попал в прямую трансляцию поединка.
Ультрас Атлетико обижал Лунина: смотрите видео
Пока неизвестно, вынесет ли Ла Лига какое-нибудь наказание Атлетико или болельщику за такой поступок.
Отметим, что в Мадриде Лунин вместе с Романом Зозулей встретились с украинскими беженцами и даже сыграли в футбол.
Сезон для Андрея Лунина
- Напомним, что матч против Атлетико стал дебютным для Лунина в футболке Реала в Ла Лиге. К сожалению, украинскому голкиперу не удалось удержать свои ворота на замке. Андрей не угадал направление удара Янника Карраско с 11-метровой отметки.
- Поединок окончился минимальной победой хозяев (1:0).
- В общем, голкипер из Украины провел лишь третий матч за "Королевский клуб" в этом сезоне. Ранее Лунин дважды становился в рамку ворот "сливочных" в Кубке Испании, эти встречи заканчивались победами Реала. Через три поединка пропустил три гола.
- В этом сезоне Лунин вместе с Реалом уже досрочно оформил чемпионство в Ла Лиге. Андрей отметил успех команды в патриотическом стиле с флагом Украины и семьей, но может поднять над головой еще один трофей. Подопечные Карло Анчелотти вышли в финале Лиги чемпионов, где 28 мая сыграют против Ливерпуля.
- После сезона-2021/2022 украинский голкипер может отправиться в уже четвертую для себя аренду в Испании. Главным претендентом на футболиста является Эспаньол.