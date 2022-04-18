Теплая встреча украинцев в Испании
Андрей Лунин и Роман Зозуля играют в испанском чемпионате, но даже такое расстояние не мешает футболистам делать хорошие дела для украинского народа. Игроки встретились с беженцами, которые из-за войны войны покинули родные дома.
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Встреча прошла в Мадриде. Футболисты тепло поздравили всех земляков, делали общие фото, охотно оставляли автографы на футбольных сувенирах. В центре, который посетили игроки, проживает 80 деток.
Даже без небольшого товарищеского матча не обошлось. Лунин и Зозуля сыграли в футбол со старшими детками.
Видео встречи беженцев с футболистами
Отметим помощь Зозуле. Роман еще с начала войны в Донбассе постоянно поддерживает украинскую армию. Футоблист активно передает не только военные принадлежности, но и
автомобили скорой помощи и гуманитарку.
Бывший форвард сборной Украины
передал свою футболку на благотворительный аукцион в поддержку страны.