Отметим помощь Зозуле. Роман еще с начала войны в Донбассе постоянно поддерживает украинскую армию. Футоблист активно передает не только военные принадлежности, но и автомобили скорой помощи и гуманитарку.

Бывший форвард сборной Украины передал свою футболку на благотворительный аукцион в поддержку страны.