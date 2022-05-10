Неприпустима поведінка фанатів

Матч у Ла Лізі відбулось на домашньому стадіоні Атлетіко – "Ванда Метрополітано". Подивитись на мадридське дербі, яке для Реала вже не мало жодного турнірного значення, прийшло дуже багато уболівальників господарів, які заполонили трибуни арени.

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На передматчевій розминці команд стався неприємний інцидент. Один із фанатів Атлетіко у рупор почав кричати у сторону українського голкіпера Реала Андрія Луніна. Уболівальник засудив дії воротаря, який грає в Іспанії, поки у його рідній Україні відбувається геноцид українського народу.

Ти тут граєш, а твоя країна плаче,

– вигукував фанат до Луніна.

Цей некрасивий жест зі сторони ультрасу "матрацників" потрапив у пряму трансляцію поєдинку.

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Наразі невідомо, чи Ла Ліга винесе якесь покарання Атлетіко чи уболівальнику за такий вчинок.

Відзначимо, що у Мадриді Лунін разом із Романом Зозулею зустрілись із українськими біженцями та навіть зіграли у футбол.

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