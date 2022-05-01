Яркое празднование очередного титула

В 34 туре Эспаньол стал очередной "жертвой" Реала во главе с Каримом Бенземом, который не мог уйти с поля без забитого гола. Благодаря четырем мячам "сливочные" одели на свои шеи золотые медали испанской лиги, пишет канал.

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Дубль Родриго, голы Асенсио и Бензема принесли "Королевскому клубу" досрочное чемпионство. Реал с 81 пунктом в активе стал недостижимым для ближайшего конкурента, каким является Севилья.

За четыре тура до окончания сезона разница между клубами составляет уже 17 очков.

Украинский голкипер Андрей Лунин добавил в свои наработки второй титул в составе мадридского клуба.

Новоиспеченные чемпионы громко отпраздновали добытый трофей.

Видео празднования Реала

Чемпионы традиционно проехались по улицам Мадрида, которые заполонили фанаты.

Реал отмечает на мадридских улицах: смотрите видео

Впереди "Королевского клуба" еще четыре поединка Ла Лиги, которые превратились в формальность. Карло Анчелотти может спокойно прибегнуть к ротациям в составе.

В этом сезоне команда Анчелотти может взять еще один трофей. Для этого "сливочным" нужно перегнать Манчестер Сити в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, чтобы посоревноваться в решающем поединке за кубок.

Напомним, что в первой игре "горожане" обыграли испанцев со счетом 4:3.