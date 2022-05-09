Дебютировал с поражения

Реал досрочно оформил чемпионство Ла Лиги, поэтому Карло Анчелотти прибег к ротациям. Место в рамке ворот занял украинец Лунин, сообщает 24 канал.

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К сожалению, дебют украинского голкипера в испанской Ла Лиге был испорчен. Все из-за пенальти, которое на 40-й минуте назначил главный арбитр встречи. Янник Феррейра Карраско безупречно развел вратаря Реала и мяч в разные углы гостей.

Мизерный шанс для Лунина

  • В текущем сезоне украинский голкипер только трижды выходил на футбольное поле в футболке "сливочных".
  • До поединка против Атлетико это было дважды в Кубке Испании. Лунин пропустил два гола от Алькояно и Эльче. Однако это не помешало Реалу праздновать победы – 1:3 и 1 соответственно.
  • Встреча против Атлетико стала для Андрея дебютной в Ла Лиге в составе Реала.
  • Еще накануне игры против "матрасников" Анчелотти анонсировал выход украинца. Карло сдержал свое слово.
  • Тренерский штаб постоянно хвалит вратаря сборной Украины, но не дает достаточно игровой практики, чтобы показать все свои скилы.
  • Напомним, что Лунин подписал соглашение с испанским грандом еще летом 2018 года. После чего Андрей отправился по арендам.
  • По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет всего два миллиона евро. В случае перехода мадридцы захотят выручить за украинца гораздо больше.

Поражение, которое не имеет никакого значения

Атлетико минимально обыграл Реал в дерби, которое уже не имело никакого значения. "Королевский клуб" играл неосновным составом, итальянский наставник поберег лидеров команды.

  • "Сливочные" за три тура до окончания внутреннего чемпионата имеет в своем активе 81 очко.
  • Атлетико после победы продолжает идти пятым. "Матрацники" вплотную приблизились к третьему месту, которое занимает Севилья. Подопечные Диего Симионе уже получили 64 пункта, пока в Севилье 65 баллов.

Впереди у Реала поединки Ла Лиги против Леванте, Кадиса и Бетиса. Команда Анчелотти 28 мая сыграет против Ливерпуля в финале Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Атлетико – Реал