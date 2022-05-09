Дебютировал с поражения

Реал досрочно оформил чемпионство Ла Лиги, поэтому Карло Анчелотти прибег к ротациям. Место в рамке ворот занял украинец Лунин, сообщает 24 канал.

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К сожалению, дебют украинского голкипера в испанской Ла Лиге был испорчен. Все из-за пенальти, которое на 40-й минуте назначил главный арбитр встречи. Янник Феррейра Карраско безупречно развел вратаря Реала и мяч в разные углы гостей.

Мизерный шанс для Лунина

В текущем сезоне украинский голкипер только трижды выходил на футбольное поле в футболке "сливочных".

До поединка против Атлетико это было дважды в Кубке Испании. Лунин пропустил два гола от Алькояно и Эльче. Однако это не помешало Реалу праздновать победы – 1:3 и 1 соответственно.

Встреча против Атлетико стала для Андрея дебютной в Ла Лиге в составе Реала.

Еще накануне игры против "матрасников" Анчелотти анонсировал выход украинца. Карло сдержал свое слово.

Тренерский штаб постоянно хвалит вратаря сборной Украины, но не дает достаточно игровой практики, чтобы показать все свои скилы.

Напомним, что Лунин подписал соглашение с испанским грандом еще летом 2018 года. После чего Андрей отправился по арендам.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет всего два миллиона евро. В случае перехода мадридцы захотят выручить за украинца гораздо больше.

Поражение, которое не имеет никакого значения

Атлетико минимально обыграл Реал в дерби, которое уже не имело никакого значения. "Королевский клуб" играл неосновным составом, итальянский наставник поберег лидеров команды.

"Сливочные" за три тура до окончания внутреннего чемпионата имеет в своем активе 81 очко.

Атлетико после победы продолжает идти пятым. "Матрацники" вплотную приблизились к третьему месту, которое занимает Севилья. Подопечные Диего Симионе уже получили 64 пункта, пока в Севилье 65 баллов.

Впереди у Реала поединки Ла Лиги против Леванте, Кадиса и Бетиса. Команда Анчелотти 28 мая сыграет против Ливерпуля в финале Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Атлетико – Реал