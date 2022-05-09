Дебютировал с поражения
Реал досрочно оформил чемпионство Ла Лиги, поэтому Карло Анчелотти прибег к ротациям. Место в рамке ворот занял украинец Лунин, сообщает 24 канал.
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К сожалению, дебют украинского голкипера в испанской Ла Лиге был испорчен. Все из-за пенальти, которое на 40-й минуте назначил главный арбитр встречи. Янник Феррейра Карраско безупречно развел вратаря Реала и мяч в разные углы гостей.
Мизерный шанс для Лунина
- В текущем сезоне украинский голкипер только трижды выходил на футбольное поле в футболке "сливочных".
- До поединка против Атлетико это было дважды в Кубке Испании. Лунин пропустил два гола от Алькояно и Эльче. Однако это не помешало Реалу праздновать победы – 1:3 и 1 соответственно.
- Встреча против Атлетико стала для Андрея дебютной в Ла Лиге в составе Реала.
- Еще накануне игры против "матрасников" Анчелотти анонсировал выход украинца. Карло сдержал свое слово.
- Тренерский штаб постоянно хвалит вратаря сборной Украины, но не дает достаточно игровой практики, чтобы показать все свои скилы.
- Напомним, что Лунин подписал соглашение с испанским грандом еще летом 2018 года. После чего Андрей отправился по арендам.
- По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет всего два миллиона евро. В случае перехода мадридцы захотят выручить за украинца гораздо больше.
Поражение, которое не имеет никакого значения
Атлетико минимально обыграл Реал в дерби, которое уже не имело никакого значения. "Королевский клуб" играл неосновным составом, итальянский наставник поберег лидеров команды.
- "Сливочные" за три тура до окончания внутреннего чемпионата имеет в своем активе 81 очко.
- Атлетико после победы продолжает идти пятым. "Матрацники" вплотную приблизились к третьему месту, которое занимает Севилья. Подопечные Диего Симионе уже получили 64 пункта, пока в Севилье 65 баллов.
Впереди у Реала поединки Ла Лиги против Леванте, Кадиса и Бетиса. Команда Анчелотти 28 мая сыграет против Ливерпуля в финале Лиги чемпионов.
Видеообзор матча Атлетико – Реал