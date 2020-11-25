Умер Диего Марадона: что известно о болезни прославленного футболиста
В 60-летнем возрасте умер легендарный футболист и бывший капитан сборной Аргентины по футболу. Жизнь футболиста оборвалась 25 ноября в результате остановки сердца.
Утром 25 ноября Марадоне стало плохо – он перенес сердечно-легочную остановку. Это произошло прямо в его доме в районе Сан-Андрес, что в аргентинском городе Тигре. Об этом сообщает газета Clarin.
Важно Умер Диего Марадона
Кареты скорой помощи госпитализировали легенду в тяжелом состоянии. Но, к сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь.
Что известно о болезни Диего Марадоны
В начале ноября, то есть почти сразу после празднования своего 60-летия, Марадона попал в больницу с депрессией. Тогда футболист в течение нескольких дней отказывался от еды и ни с кем не разговаривал. Врачи прописали ему антидепрессанты, но они не давали желаемого эффекта.
После тщательного обследования врачи обнаружили у Марадоны субдуральную гематому, то есть кровоизлияние в мозг. 12 ноября его успешно прооперировали и выписали.
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После операции адвокат аргентинца Матиас Морли заверил, что состояние легенды удовлетворительное, он чувствовал себя хорошо и был готов к восстановлению. Тогда Морли добавил, что Марадона "преодолел самый тяжелый момент своей жизни".
Что известно о Диего Марадоне
- Диего был одним из лучших игроков в истории футбола. На клубном уровне выступал за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия).
- Он становился чемпионом Аргентины и Италии, а в 1986 году вместе со сборной Бразилии побеждал на чемпионате мира, где забил свой самый известный гол – рукой в ворота Англии. Позже этот мяч окрестили "рукой Бога".
Источник: 24 канал
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