В 60-летнем возрасте умер легендарный футболист и бывший капитан сборной Аргентины по футболу. Жизнь футболиста оборвалась 25 ноября в результате остановки сердца.

Утром 25 ноября Марадоне стало плохо – он перенес сердечно-легочную остановку. Это произошло прямо в его доме в районе Сан-Андрес, что в аргентинском городе Тигре. Об этом сообщает газета Clarin.

Важно Умер Диего Марадона

Кареты скорой помощи госпитализировали легенду в тяжелом состоянии. Но, к сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь.

Что известно о болезни Диего Марадоны

В начале ноября, то есть почти сразу после празднования своего 60-летия, Марадона попал в больницу с депрессией. Тогда футболист в течение нескольких дней отказывался от еды и ни с кем не разговаривал. Врачи прописали ему антидепрессанты, но они не давали желаемого эффекта.

После тщательного обследования врачи обнаружили у Марадоны субдуральную гематому, то есть кровоизлияние в мозг. 12 ноября его успешно прооперировали и выписали.

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После операции адвокат аргентинца Матиас Морли заверил, что состояние легенды удовлетворительное, он чувствовал себя хорошо и был готов к восстановлению. Тогда Морли добавил, что Марадона "преодолел самый тяжелый момент своей жизни".

Обратите внимание! В Аргентине объявлен трехдневный траур из-за смерти легендарного футболиста.

Что известно о Диего Марадоне