Три клуба США мечтают назначить Андрея Шевченко на пост главного тренера
15 сентября 2021 , 09:49Читати новину українською
Источник:твиттер Николо Скиры
Дороги Андрея Шевченко и сборной Украины разошлись. Однако без работы украинский наставник точно долго не будет.
Шевченко – мечта многих клубов
Андрей Шевченко может перебраться за океан. Украинским наставником заинтересовались клубы американской лиги МЛС.
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О заинтересованности трех клубов сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира. Команды хотят видеть украинского специалиста на посту главного тренера. Шевченко открыт для переговоров.
Шевченко покинул сборную Украины: главное
- 1 августа стало известно, что контракт главного тренера Андрея Шевченко с УАФ подошел к своему завершению. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу и выложил на своей странице в инстаграме пост благодарности в сторону команды. На этом пути разошлись.
- Тренеру удалось на позитивной ноте покинуть национальную команду. Шевченко вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020, переписав историю украинского футбола. Триумфальное шествие украинской команды остановила только Англия.
- На его пост пришел Александр Петраков, который исполняет обязанности главного тренера. Под его руководством "сине-желтые" расписали три мировые в трех матчах.
- Отметим, что после всего УАФ объяснила ситуацию с Шевченко и обнародовала космическую зарплату наставника в сборной.