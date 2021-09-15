Шевченко – мрія багатьох клубів
Андрій Шевченко може перебратись за океан. Українським наставником зацікавились клуби американської ліги МЛС.
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Про зацікавленість трьох клубів повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра. Команди хочуть бачити українського фахівця на посту головного тренера. Шевченко відкритий до перемовин.
Шевченко покинув збірну України: головне
- 1 серпня стало відомо, що контракт головного тренера Андрія Шевченка з УАФ підійшов до свого завершення. Андрій Миколайович подякував усім за роботу та виклав на своїй сторінці в інстаграмі пост вдячності у сторону команди. На цьому дороги розійшлись.
- Тренеру вдалось на позитивній ноті покинути національну команду. Шевченко вивів Україну в 1/4 фіналу Євро-2020, переписавши історію українського футболу. Тріумфальну ходу української команди зупинила лише Англія.
- На його пост прийшов Олександр Петраков, який виконує обов'язки головного тренера. Під його керівництвом "синьо-жовті" розписали три мирові у трьох матчах.
- Відзначимо, що після усього УАФ пояснила ситуацію із Шевченком та оприлюднила космічну зарплату наставника у збірній.