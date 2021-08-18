Бывший наставник сборной Украины и дальше будет горячо поддерживать национальную команду.

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Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы! Это были незабываемые 5 лет моей жизни. Нас объединяла цель, и мы вместе к ней шли! Спасибо Вам за поддержку! Я всегда и везде буду Вас поддерживать и болеть,

– написал он.

"Я желаю Вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины", – подытожил Шевченко.

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