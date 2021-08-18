Бывший наставник сборной Украины и дальше будет горячо поддерживать национальную команду.
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Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы! Это были незабываемые 5 лет моей жизни. Нас объединяла цель, и мы вместе к ней шли! Спасибо Вам за поддержку! Я всегда и везде буду Вас поддерживать и болеть,
– написал он.
"Я желаю Вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины", – подытожил Шевченко.
Андрей Шевченко покинул сборную Украины: что известно
- 1 августа стало известно, что контракт главного тренера Андрея Шевченко с УАФ подошел к своему завершению. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу. Вместе с ним в "сине-желтой" команде больше не будет работать помощник украинца Андреа Малдера.
- Еще летом 2020 года в УАФ Шевченко предложили новое соглашение на 2,5 года, а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.
- Наставнику удалось на мажорной ноте покинуть сборную. Шевченко вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.