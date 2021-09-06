По информации источника, зарплата ассистентов тренера была гораздо ниже.

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Шевченко проработал в национальной команде пять лет – с 2016-го по 2021 год. Таким образом, за это время тренер заработал 12,5 млн евро, или около 400 миллионов гривен

В УАФ подтвердили эту информацию

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий прокомментировал появившуюся информацию о заработке Андрея Шевченко.

"Я не подтверждаю и не опровергаю эту абсолютную цифру. Но где-то она соответствует действительности. В общих чертах, да, сумма сходится", – сказал Записоцкий в эфире программы "Большой футбол".

Шевченко хотел продолжить работу в сборной Украины

Ранее Шевченко ответил на пресс-конференции на вопрос об официальном письме от УАФ:

Я получал очень много имейлов с приглашениями от ФИФА и УЕФА, на этой почте я нахожусь постоянно – никакого письма официального мне на этот имейл не приходило. Это моея официальная переписка с ФИФА и УЕФА. Здесь есть юрист, который может вам объяснить по этому поводу. Я в СМИ впервые узнал об этом.

На встрече юрист подтвердил, что Шевченко не получал официальных писем от УАФ.