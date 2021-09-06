По информации источника, зарплата ассистентов тренера была гораздо ниже.
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Шевченко проработал в национальной команде пять лет – с 2016-го по 2021 год. Таким образом, за это время тренер заработал 12,5 млн евро, или около 400 миллионов гривен
В УАФ подтвердили эту информацию
Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий прокомментировал появившуюся информацию о заработке Андрея Шевченко.
"Я не подтверждаю и не опровергаю эту абсолютную цифру. Но где-то она соответствует действительности. В общих чертах, да, сумма сходится", – сказал Записоцкий в эфире программы "Большой футбол".
Шевченко хотел продолжить работу в сборной Украины
Ранее Шевченко ответил на пресс-конференции на вопрос об официальном письме от УАФ:
Я получал очень много имейлов с приглашениями от ФИФА и УЕФА, на этой почте я нахожусь постоянно – никакого письма официального мне на этот имейл не приходило. Это моея официальная переписка с ФИФА и УЕФА. Здесь есть юрист, который может вам объяснить по этому поводу. Я в СМИ впервые узнал об этом.
На встрече юрист подтвердил, что Шевченко не получал официальных писем от УАФ.
- Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. Под его руководством национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений, дойдя до четвертьфинала Евро-2020.