В Монце обладатель "Золотого мяча" встретился со всемирно известными личностями, о чем поспешил рассказать на своей странице в социальной сети инстаграм.
Смотрите также Динамо хочет, чтобы Шевченко сменил Луческу: экстренер сборной Украины имеет другие планы, – СМИ
Шевченко поделился совместными фотографиями с легендарными футболистами Ромы Франческо Тотти и Венсаном Кандела, экс-тренером Ювентуса Андреа Пирло, восьмикратным олимпийским чемпионом, спринтером из Ямайки Усэйном Болтом, а также знаменитым голливудским актером Вин Дизелем.
Андрей Шевченко в компании звезд / Фото из инстаграма