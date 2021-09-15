Шевченко – мечта многих клубов

Андрей Шевченко может перебраться за океан. Украинским наставником заинтересовались клубы американской лиги МЛС.

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О заинтересованности трех клубов сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира. Команды хотят видеть украинского специалиста на посту главного тренера. Шевченко открыт для переговоров.

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