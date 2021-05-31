После поздравления именинника сборная взялась за работу на поле стадиона "Солнечный".

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Тренировка сборной Украины 31 мая / Фото: УАФ

Кадровые проблемы сборной Украины на Евро-2020

Недавно Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка стали четвертым и пятым украинскими футболистами, которые пропустят чемпионат Европы из-за повреждений. Также сборной не помогут сразу два футболиста Шахтера – нападающий Жуниор Мораес и защитник Валерий Бондарь. Оба получили травмы. Также Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на полузащитника Динамо Виталия Буяльского. У игрока трещина в ступне.

Сейчас команда Андрея Николаевича активно готовится к чемпионату Европы. Сборная уже провела спарринг против Бахрейна, который завершился сенсационной ничьей 1:1. Наших ребят ждут еще два контрольных спарринга – против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Поединки состоятся в Днепре и Харькове соответственно.