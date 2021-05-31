Після привітання іменинника збірна взялася до праці на полі стадіону "Сонячний".

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020



Тренування збірної України 31 травня / Фото: УАФ

Кадрові проблеми збірної України на Євро-2020

Нещодавно Віктор Коваленко та Євген Коноплянка стали четвертим та п'ятим українськими футболістами, які пропустить чемпіонат Європи через пошкодження. Також збірній не допоможуть відразу два футболісти Шахтаря – нападник Жуніор Мораес та оборонець Валерій Бондар. Обидва зазнали травм. Також Андрій Шевченко не зможе розраховувати на півзахисника Динамо Віталія Буяльського. У гравця тріщина у ступні.

Зараз команда Андрія Миколайовича активно готується до чемпіонату Європи. Збірна вже провела спаринг проти Бахрейну, який завершився сенсаційною нічиєю 1:1. На наших хлопців чекають ще два контрольні спаринги – проти Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня). Поєдинки відбудуться у Дніпрі та Харкові відповідно.