Тренера сборной Украины не выпускают из изоляции на Олимпиаде: эксклюзив с Брынзаком
Наставник мужской сборной Украины Юрай Санитра продолжает находиться на самоизоляции в Пекине на Олимпийских играх. Санитра попал на самоизоляцию из-за того, что сдал положительные тесты на коронавирус.
У Санитры неудовлетворительные показатели
Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак эксклюзивно сайту 24 канала прокомментировал ситуацию в отношении Санитры.
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Сначала сообщалось, что словацкий наставник сборной Украины сможет вернуться в команду через 7 дней после выявления болезни.
Санитра попал на самоизоляцию еще 27-го января и до сих пор не вернулся в команду.
Юрай Санитра также чувствует себя хорошо, но его не выпускают из изоляции из-за неудовлетворительных показателей. Надеемся, что в ближайшее время он сможет вернуться в команду,
– заявил Брынзак.
Ранее в отношении Юрая Санитры высказался и капитан мужской команды Дмитрий Пидручный. Он рассказал, что тренер на связи с командой только благодаря телефону.
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По словам Пидручного, в команде ожидали, что Санитра присоединится к ним, но перед индивидуальной гонкой 8-го февраля сказали, что у специалиста есть какие-то проблемы.Важно. Полное интервью Владимира Брынзака читайте на сайте 24 канала.
Следующие биатлонные гонки на Олимпиаде состоятся 11 – 13 февраля. Спортсменов ждут два спринта и гонки преследования.