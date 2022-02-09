В сборной только трое здоровых биатлонисток

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак эксклюзивно сайту 24 канала рассказал о ситуации в команде. Брынзак заявил, что биатлонистам психологически сложно соревноваться в условиях, которые складываются сейчас на Играх в Пекине.

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Причина в том, что, кроме Билосюк и Блашко, команда потеряла Валентину Семеренко. Она вернулась в Киев 9-го февраля.

Между тем в Пекин вылетела Анастасия Меркушина, которая была запасной биатлонисткой. Для того, чтобы Украина смогла выступить в эстафете, нужно иметь четырех здоровых биатлонисток.

Команде тяжело, потому что такое состояние. Треть команды закрыта: массажисты, сервисмены, главный тренер. Для спортсмена это все очень тяжело, психологически сложно. Сдают тесты все время. Неизвестно, будет ли эстафета, поскольку пока только трое здоровых биатлонисток,

– рассказал Брынзак.

Обратите внимание. Сборная Украины завоевала "золото" в эстафете на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В целом Украина за всю историю выступлений на зимних Олимпийских выиграла 8 медалей, из которых 5 – в биатлоне.

Результаты украинцев в Пекине