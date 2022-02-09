У Санітри незадовільні показники

Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак ексклюзивно сайту 24 каналу прокоментував ситуацію щодо Санітри.

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Спершу повідомлялося, що словацький наставник збірної України зможе повернутися до команди через 7 днів після виявлення хвороби.

Санітра потрапив на самоізоляцію ще 27-го січня і досі не повернувся до команди.

Юрай Санітра також почувається добре, але його не випускають з ізоляції через незадовільні показники. Сподіваємося, що найближчим часом він зможе повернутися до команди,

– заявив Бринзак.

Раніше щодо Юрая Санітри висловився і капітан чоловічої команди Дмитро Підручний. Він розповів, що тренер на зв'язку з командою тільки завдяки телефону.

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За словами Підручного, в команді очікували, що Санітра приєднається до них, але перед індивідуальною гонкою 8-го лютого сказали, що у фахівця є якісь проблеми.

Важливо. Повне інтерв'ю Володимира Бринзака читайте на сайті 24 каналу.

Наступні біатлонні гонки на Олімпіаді відбудуться 11 – 13 лютого. На спортсменів чекають два спринти й гонки переслідування.