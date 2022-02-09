Брынзак: они полностью изолированы в комнатах

Отсутствие Елены Билосюк и Дарьи Блашко, которые сейчас находятся на самоизоляции, серьезно бьет по команде. Если ни одна из них не получит отрицательный тест на коронавирус накануне эстафеты, то Украина может потерять возможность посоревноваться в командной гонке.

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак эксклюзивно для сайта 24 канала рассказал о самочувствии Блашко и Билосюк.

Самочувствие у Елены нормальное, но ее держат, потому что показатели не в норме, у Оргкомитета есть требования, которых мы должны придерживаться,

– сказал Брынзак.

Глава ФБУ заверил, что спортсмены, у которых обнаружили коронавирус, даже несмотря на хорошее чувство не могут индивидуально тренироваться. Им запрещено выходить из комнат.

Они полностью изолированы в комнатах. В их доступе тренажеры, но не более. Им нельзя выходить из помещения. Белосюк нервничает, хочет как можно быстрее вернуться в команду. Блашко вообще без симптомов, но цифры не дают возможности выйти из изоляции,

– отметил президент Федерации биатлона Украины.

Коронавирус в сборной Украины

По прибытии в Пекин главный тренер мужской команды Юрай Санитра сдал положительный тест на коронавирус. Сперва отмечали, что наставник сможет вернуться в команду через 7 дней после обнаружения болезни. Однако Санитра до сих пор находится на изоляции.

Затем положительный тест на коронавирус сдал Игорь Ященко. Однако его повторный тест показал отрицательный результат.

Перед открытием Олимпиады-2022, 2 февраля, стало известно, что Елена Белосюк отправилась на самоизоляцию из-за коронавирусной болезни. А накануне "индивидуалки" положительный тест сдала и Дарья Блашко.