У Санитры неудовлетворительные показатели

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак эксклюзивно сайту 24 канала прокомментировал ситуацию в отношении Санитры.

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Сначала сообщалось, что словацкий наставник сборной Украины сможет вернуться в команду через 7 дней после выявления болезни.

Санитра попал на самоизоляцию еще 27-го января и до сих пор не вернулся в команду.

Юрай Санитра также чувствует себя хорошо, но его не выпускают из изоляции из-за неудовлетворительных показателей. Надеемся, что в ближайшее время он сможет вернуться в команду,

– заявил Брынзак.

Ранее в отношении Юрая Санитры высказался и капитан мужской команды Дмитрий Пидручный. Он рассказал, что тренер на связи с командой только благодаря телефону.

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По словам Пидручного, в команде ожидали, что Санитра присоединится к ним, но перед индивидуальной гонкой 8-го февраля сказали, что у специалиста есть какие-то проблемы.

Важно. Полное интервью Владимира Брынзака читайте на сайте 24 канала.

Следующие биатлонные гонки на Олимпиаде состоятся 11 – 13 февраля. Спортсменов ждут два спринта и гонки преследования.