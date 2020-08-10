Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру пообщался с журналистами накануне матча 1/4 финала Лиги Европы против "Базеля". Португальский специалист оценил шансы своей команды пройти в полуфинал.

Каштру считает, что шансы обеих команд на победу в четвертьфинале равные. Об этом информирует сайт "Шахтера".

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Он заявил, что вся команда сконцентрирована на швейцарском "Базеле" и не думает о чем-то другом.

Шансы 50 на 50. Совсем не смотрю вперед. Из-за большого уважения к этому соревнованию, к сопернику, к своей команде и самому себе. Сейчас вообще не думаю ни о чем другом. В наших головах только "Базель",

– сказал Каштру.

Вместе с тем, тренер "горняков" заявил, что ему нет разницы, кто может стать соперником "Шахтера" в полуфинале.

"Мне без разницы, с кем играть дальше, если вдруг мы пройдем. Настроены только на завтрашний матч", – отметил тренер.

Потенциальным соперником "Шахтера" станет победитель пары "Интер" – "Базель". Этот матч состоится 10 августа. При этом поединок дончан пройдет 11-го августа.

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