Тренер "Шахтера" Каштру оценил шансы победить "Базель"
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру пообщался с журналистами накануне матча 1/4 финала Лиги Европы против "Базеля". Португальский специалист оценил шансы своей команды пройти в полуфинал.
Каштру считает, что шансы обеих команд на победу в четвертьфинале равные. Об этом информирует сайт "Шахтера".
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Он заявил, что вся команда сконцентрирована на швейцарском "Базеле" и не думает о чем-то другом.
Шансы 50 на 50. Совсем не смотрю вперед. Из-за большого уважения к этому соревнованию, к сопернику, к своей команде и самому себе. Сейчас вообще не думаю ни о чем другом. В наших головах только "Базель",
– сказал Каштру.
Вместе с тем, тренер "горняков" заявил, что ему нет разницы, кто может стать соперником "Шахтера" в полуфинале.
"Мне без разницы, с кем играть дальше, если вдруг мы пройдем. Настроены только на завтрашний матч", – отметил тренер.
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