11 августа "Шахтер" сыграет с "Базелем" в матче 1/4 финала Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Шахтер – Базель: прогноз

Украинский клуб по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги Европы оказался сильнее немецкого "Вольфсбурга", пишет 24 канал.

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Казалось, что матч завершится с "сухим" счет 0:0, но "горняки" думали иначе. На 89-й минуте Мораес открыл счет, а еще дважды команда Каштру отличилась в добавленные к основному времени минуты 3:0. По сумме двух матче "Шахтер" вышел в 1/4 финала Лиги Европы с суммарным результатом двух матчей 5:1.

"Базель" же в первом матче разгромил "орлов" со счетом 3:0 и уже почти на 99% решил победителя за путевку в четвертьфинал.

Этот матч, как и поединок "горняков" тоже мог завершиться без голов. Но на 88-й минуте Фрай спокойно обыграл голкипера и покатил мяч в пустые ворота. Победа "Базеля" со счетом 1:0. По сумме двух встреч 4:0.

Обе команды выйдут на поле крайне мотивированными и только за победой. Поэтому на болельщиков перед экранами ждет жаркое противостояние двух сильных соперников.

"Горнякам" нужно быть осторожными во время подач в их штрафную. Это один из главных козырей "Базеля". Именно от этого на предыдущей стадии Лиги Европы больше всего страдал "Айнтрахт". Чемпиону Украины нужно ограничить количество кроссов с флангов, как это удалось против "Вольфсбурга".

Победитель пары выйдет на того, кто будет праздновать успех в паре "Интер" / "Байер".

Шахтер – Базель: что прогнозируют букмекеры

Специалисты Parimatch безоговорочным фаворитом этой встречи считают "Шахтер". На победу "горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 1,90, а на победу швейцарской команды 4,10. Ничью оценили в 3,80.

Выход "Шахтера" в 1/2 финала Лиги Европы букмекеры оценили коэффициентом 1,48, а "Базеля" – 2,77.

Специалисты считают, "Шахтер" откроет счет на табло – 1,66, а то, что первыми отличатся гости – 2,55.

На показатель, что команда Каштру победит и Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 2,95. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 4,30.

Специалисты предсказывают то, что "Шахтер" в отличие от "Базеля" отличится в первом тайме. На то, что дончане забьют в первой 45-минутке – 1,93. А "Базель" не сможет огорчить голкипера соперников в первом тайме – 1,51.

Скорее всего в матче болельщики увидят 2 гола. Такой показатель оценен коэффициентом 3,60. Букмекеры предсказывают, что первый тайм получится "сухим" – 0:0. На это можно поставить ставку с коэффициентом 2,85.

По мнению специалистов "Шахтер" победит в матче с разницей в 1-2 мяча, коэффициент – 2,17.