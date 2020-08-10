"Шахтер" взял на финальный турнир Лиги Европы 26 игроков: кто полетел с командой
Донецкий "Шахтер" определился с составом, который отправится в Германию на матч 1/4 финала Лиги Европы со швейцарским "Базелем".
Уже 11 августа "Шахтер" в немецком Гельзенкирхене примет швейцарский "Базель". Донецкий клуб вылетел в Германию, а главный тренер команды Луиш Каштру взял на игру 26 футболистов, пишет 24 канал.
Читайте также: Даст ли бой "Шахтер" в 1/4 финала Лиги Европы "крепкому орешку" "Базелю": прогноз букмекеров
Состав "Шахтера" на игру с "Базелем"
Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко.
Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Бондарь, Витао, Хочолава, Матвиенко, Сиприано.
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, Пихаленок, Марлос, Тете, Дентиньо, Тайсон, Коноплянка, Соломон.
Нападающие: Фернандо, Сикан, Мораес.
Не пропустите: "Шахтер" – "Базель": матч рассудит известный арбитр
Кто вышел в 1/4 финала Лиги Европы
В течение 5 и 6 августа определились четвертьфиналисты Лиги Европы сезона 2019/2020. В восьмерку лучших, которая продолжит борьбу за трофей, попал и украинский "Шахтер".
Участники 1/4 финала Лиги Европы
- "Шахтер"
- "Интер"
- "Манчестер Юнайтед"
- "Копенгаген"
- "Севилья"
- "Байер"
- "Базель"
- "Вулверхэмптон"