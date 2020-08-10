Донецкий "Шахтер" определился с составом, который отправится в Германию на матч 1/4 финала Лиги Европы со швейцарским "Базелем".

Уже 11 августа "Шахтер" в немецком Гельзенкирхене примет швейцарский "Базель". Донецкий клуб вылетел в Германию, а главный тренер команды Луиш Каштру взял на игру 26 футболистов, пишет 24 канал.

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Состав "Шахтера" на игру с "Базелем"

Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко.

Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Бондарь, Витао, Хочолава, Матвиенко, Сиприано.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, Пихаленок, Марлос, Тете, Дентиньо, Тайсон, Коноплянка, Соломон.

Нападающие: Фернандо, Сикан, Мораес.

Матч "Шахтер" – "Базель" состоится во вторник, 11 августа, в городе Гельзенкирхен на "Фельтинс-Арене". Начало матча в 22:00.

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Кто вышел в 1/4 финала Лиги Европы

В течение 5 и 6 августа определились четвертьфиналисты Лиги Европы сезона 2019/2020. В восьмерку лучших, которая продолжит борьбу за трофей, попал и украинский "Шахтер".

Участники 1/4 финала Лиги Европы