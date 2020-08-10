Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру поспілкувався з журналістами напередодні матчу 1/4 фіналу Ліги Європи проти "Базеля". Португальський фахівець оцінив шанси своєї команди пройти до півфіналу.

Каштру вважає, що шанси обох команд на перемогу у чвертьфіналі рівні. Про це інформує сайт "Шахтаря".

До теми: Чи дасть бій "Шахтар" в 1/4 фіналу Ліги Європи "міцному горішку" "Базелю": прогноз букмекерів

Він заявив, що вся команда сконцентрована на швейцарському "Базелі" та не думає про щось інше.

Шанси 50 на 50. Зовсім не дивлюся вперед. Через велику повагу до цього змагання, до суперника, до своєї команди і самого себе. Зараз взагалі не думаю ні про що інше. У наших головах тільки "Базель",

– сказав Каштру.

Разом з тим, тренер "гірників" заявив, що йому немає різниці, хто може стати суперником "Шахтаря" у півфіналі.

"Мені без різниці, з ким грати далі, якщо раптом ми пройдемо. Налаштовані тільки на завтрашній матч", – зазначив тренер.

Потенційним суперником "Шахтаря" стане переможець пари "Інтер" – "Базель". Цей матч відбудеться 10 серпня. Натомість поєдинок донеччан пройде 11-го серпня.