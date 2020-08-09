В УЕФА официально назначили арбитров на матч 1/4 финала Лиги Европы между украинским "Шахтером" и швейцарским "Базелем". Поединок будет обслуживать британская бригада арбитров.

На матче 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Базель" главным арбитром назначен Майкл Оливер из Англии. Об этом информирует сайт УЕФА.

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Ассистенты Оливера

Его ассистентами будут англичане Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертый арбитр – Уильям Коллам из Шотландии.

Арбитром VAR назначен англичанин Крейг Поусон.

Матч состоится 11 августа в немецком Гельзенкирхене.

Оливер и украинские клубы

35-летний Оливер ранее не работал на матчах "Шахтера". В 2014-м он был главным арбитром матча "Стяуа" – "Динамо" (0:2) на групповом этапе Лиги Европы.

Майкл Оливер работает на матчах английской Премьер-лиги (АПЛ).