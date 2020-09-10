Украинский боксер полусредней весовой категории, Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) прокомментировал свои отношения с чемпионом легкого дивизиона Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Накануне Ломаченко в церкви в США напал на Редкача. Иван дал понять, что он крайне негативно относится к Ломаченко как к личности, проведя параллели с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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"Для меня Ломаченко – хороший боец. Но, как к человеку, симпатия к нему такая же, как к президенту России", – написал Редкач в комментариях под одним из своих постов в инстаграме.

Ломаченко – Редкач: детали конфликта