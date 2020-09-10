Одиозный украинский боксер сравнил Ломаченко с Путиным
Украинский боксер полусредней весовой категории, Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) прокомментировал свои отношения с чемпионом легкого дивизиона Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).
Накануне Ломаченко в церкви в США напал на Редкача. Иван дал понять, что он крайне негативно относится к Ломаченко как к личности, проведя параллели с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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"Для меня Ломаченко – хороший боец. Но, как к человеку, симпатия к нему такая же, как к президенту России", – написал Редкач в комментариях под одним из своих постов в инстаграме.
Ломаченко – Редкач: детали конфликта
- 6 сентября Иван Редкач рассказал о том, что он встретился в церкви с украинским чемпионом Василием Ломаченко.
- По словам Ивана, он поздравил Васю, а тот его грубо, с матерными словами, оттолкнул двумя руками. При этом Редкач пришел в церковь с женой и сыном.
- Боксер раскритиковал чемпиона мира в легком весе за его поведение, сделав акцент на том, что Ломаченко позиционирует себя как глубоко верующего человека, и подытожил: "Грош цена твоей вере, Вася".
- Реакция самого Василия на данное событие неизвестна.
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