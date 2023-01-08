"Футболисты сами решают, где им играть": тренер Арсенала таинственно ответил на тему о Мудрике
Источник:твиттер Фабрицио Романо
Сага с возможным переездом Михаила Мудрика на "Эмирейтс" не утихает. Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал возможный переход левого вингера Шахтера.
Испанский специалист не стал раскрывать каких-либо деталей переговоров между Арсеналом и Шахтером по поводу Михаила Мудрика. А может быть, их просто нет.
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Артета: Ничего нового сказать не могу
Микель Артета признался, что нет новой информации относительно усиления левого фланга атаки своей команды. 40-летний тренер заявил, что только Мудрик может решать, где ему продолжать карьеру. Однако в Шахтере думают иначе – все решает руководство клуба.
Ничего нового сказать не могу. Наконец, футболисты сами решают, где им играть,
– ответил наставник "канониров".
Напомним, что Арсенал сделал уже два предложения Шахтеру. Однако "канониры" предлагают не те суммы, которые хотят выручить "горняки" за своего питомца, поговорив о 100 миллионах. Дончане поставили ультиматум Арсеналу.
Переезд Мудрика в Лондон под вопросом
- Челси тоже вступило в борьбу за Мудрика. Директор по футболу в Шахтере Дарио Срна уже даже съездил в Лондон, где должен был провести переговоры с "аристократами". Хорватский специалист даже посетил матч Челси против Манчестер Сити (0:1).
- Агент футболиста Алексей Алехин заявил Мудрик готовится поехать на зимние сборы с донецким клубом
- Вместо этого гендиректор Шахтера Сергей Палкин говорил, что трансфера Мудрика может не быть, если покупатели не предложат желаемую сумму. Такой ход событий разочарует самого Михаила.
- Раньше были слухи, что левый вингер сборной Украины имеет договоренности с Арсеналом и беседовал с Артетой.