"Горняки" уже отклонили попытки Арсенала, предлагавшего 60 – 70 миллионов. Однако Шахтер продолжает говорить о 100 миллионах при Михаиле. Такую сумму ни Арсенал, ни Челси не готовы отдавать.

Интересно Срна посетил матч Челси – МанСити: приезд легенды Шахтера касается трансфера Мудрика

Левченко: А у Мудрика вообще спросили

Гендиректор Шахтера Сергей Палкин заявлял, что клуб не продаст 21-летнего левого вингера, если потенциальные покупатели не выложат желаемую сумму. Поэтому зимний трансфер Мудрика может сорваться.

Сам Мудрик признавался, что будет удручен, если после зимнего трансферного окна останется в Украине. Он не прочь перейти в один из лондонских клубов.

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал всю эпопею с возможным отъездом из УПЛ Мудрика. Экс-полузащитник Гронингема возмущен таким решением донецкого клуба, процитировав слова помощника по футболу в Шахтере Карла Николини.

А у Мудрика вообще спросили? Какое-то современное рабство. Карло Николини: "У нас нет нужды в трансфере Мудрика",

– написал бывший футболист.

Отметим, что директор по футболу в Шахтере Дарио Срна посетил матч Челси против Манчестер Сити. Слухи в СМИ о приезде хорвата в Лондон подтвердились. Поединок закончился победой "горожан" 0:1.

Обратите внимание! По данным Transfermarkt, стоимость Мудрика оценивается в 40 миллионов евро. Обновленная сумма сделала Михаила самым дорогим футболистом в истории УПЛ. Контракт Михаила с Шахтером рассчитан до конца 2026 года.

Ранее отмечалось, что Мудрик имеет договоренности с Шахтером и созвонился с главным тренером Арсенала Микелем Артетой. Но пока эти слухи не подтверждаются.