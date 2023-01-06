Михаила Мудрика на свою сторону пытаются перетащить два английских гранда: Челси и Арсенал. Но у украинского вингера еще есть третий вариант – остаться до лета в Шахтере.
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Агент Мудрика Алехин не предпочел ни одному иностранному клубу, дело остается за "горняками":
Мудрик является игроком Шахтера и решение по его трансферу будет принимать руководство донецкого клуба. Сейчас Михаил готовится ехать с Шахтером на сбор. Доверяйте только официальной информации, – рассказал агент игрока.
Сага Мудрика
- Шахтер решил повысить свои прихоти, после того, как в борьбу за Мудрика вступил лондонский Челси. "Аристократы" уже предлагали при Михаиле 80 миллионов евро, а самому игроку 7,5 миллиона евро зарплаты в год. Но вот Челси будет готов подать официальное заявление, если сам Мудрик хочет перебраться в состояние "синих". Украинский вингер же предпочитает Арсенал.
- "Канонирам" тем временем не нравится поведение Шахтера, решившего отыграться на том, что Челси вступил в борьбу. Арсенал уже дважды пытался договориться с "горняками", выдвигая предложения в 55 миллионов евро и около 65 миллионов евро, но услышал отказ.
- Шахтер же оценивает своего игрока около 100 миллионов евро, из-за конкуренции на рынке. "Горняки" готовы не спешить с трансефром и "помариновать" игрока к лету. Михаилу же такое развитие событий не нравится.