Іспанський спеціаліст не став розкривати якихось деталей перемовин між Арсеналом та Шахтарем щодо Михайла Мудрика. А, можливо, їх просто немає.

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Артета: Нічого нового сказати не можу

Натомість Мікель Артета зізнався, що немає нової інформації щодо підсилення лівого флангу атаки своєї команди. 40-річний тренер заявив, що лише Мудрик може вирішувати, де йому продовжувати кар'єру. Однак у Шахтарі думають інакше – все вирішує керівництво клубу.

Нічого нового сказати не можу. Зрештою, футболісти самі вирішують, де їм грати,

– відповів наставник "канонірів".

Нагадаємо, що Арсенал зробив вже дві пропозиції Шахтарю. Однак "каноніри" пропонують не ті суми, які хочуть виручити "гірники" за свого вихованця, поговорюючи про 100 мільйонів. Донеччани поставили ультиматум Арсеналу.

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