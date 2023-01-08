Испанский специалист не стал раскрывать каких-либо деталей переговоров между Арсеналом и Шахтером по поводу Михаила Мудрика. А может быть, их просто нет.

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Артета: Ничего нового сказать не могу

Микель Артета признался, что нет новой информации относительно усиления левого фланга атаки своей команды. 40-летний тренер заявил, что только Мудрик может решать, где ему продолжать карьеру. Однако в Шахтере думают иначе – все решает руководство клуба.

Ничего нового сказать не могу. Наконец, футболисты сами решают, где им играть,

– ответил наставник "канониров".

Напомним, что Арсенал сделал уже два предложения Шахтеру. Однако "канониры" предлагают не те суммы, которые хотят выручить "горняки" за своего питомца, поговорив о 100 миллионах. Дончане поставили ультиматум Арсеналу.

Переезд Мудрика в Лондон под вопросом