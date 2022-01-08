Точно не Киев: Усик во второй раз может провести бой на глазах фанатов Джошуа

Энтони Джошуа близок к реваншу с Александром Усиком. Промоутер британца Эдди Хирн заговорил о месте второго боя.

Хирн: Энтони победит при родных трибунах

Еще ранее промоутер британского боксера заявил, что Усик и Джошуа могут во второй раз выйти на ринг в апреле 2022 года. Эдди Хирн начал намекать на место проведения реванша. К сожалению, Киев, скорее всего, не примет большой поединок.

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По словам Хирна, у них было два или три варианта, где можно провести реванш. Александр Усик снова может подраться на глазах родных болельщиков Энтони Джошуа.

Я хотел бы снова организовать поединок в Великобритании. Возможно, снова на "Тоттенхэм" или на "Уэмбли". Если у нас будет возможность устроить бой в Великобритании, то мы должны это сделать. Энтони победит при родных трибунах, это будет особое действо,

– сказал Эдди Хирн.

"Киев – это не место, которое принесет деньги"

Промоутер заговорил о прибыли от поединка, который должен принести много денег. Вспомнил Эдди возможность проведения противостояния в столице Украины. Именно туда хотел привезти реванш Усик.

Киев – это не место, которое принесет деньги. Но мы рассмотрим другие города за пределами Великобритании. Я не думаю, что реванш состоится в Киеве,

– признался промоутер Энтони Джошуа.

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